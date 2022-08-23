Весь мир, 1 марта, 2005, 12:20 — ИА Регнум. В Вашингтоне по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах арестован известный американский мультимиллионер и телекоммуникационный магнат Уолт Андерсон, который пять лет назад финансировал один из проектов по модернизации российской космической станции "Мир" и инвестировал в него $21 миллион. По данным газеты "Вашингтон пост", Андерсон был доставлен в понедельник в суд, где прокуратурой ему предъявлены обвинения по 12 пунктам в утаивании от налогов в течение многих лет самой крупной за всю историю США суммы доходов в $450 миллионов.

В 2000 году Андерсон прославился в мире после того, как предложил деньги корпорации "Энергия" для проекта по превращению российской станции "Мир" в космический туристический комплекс. В случае признания Андерсона виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 24 лет.