Москва, 23 августа 2022, 10:45 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян стала победителем Всероссийской Спартакиады — 2022. Соревнования проходят в Москве.
В финальном поединке Егорян победила другую двукратную олимпийскую чемпионку Софию Позднякову со счётом 15:11. Егорян представляет на соревнованиях Московскую область, а Позднякова — Новосибирскую.
Бронзовые медали Спартакиады завоевали Евгения Подпаскова (Москва) и Алина Мосейко (Санкт‑Петербург).
Всего в рамках Спартакиады в фехтовании будет разыграно 12 комплектов медалей в трёх видах оружия.