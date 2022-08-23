Москва, 23 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян стала победителем Всероссийской Спартакиады — 2022. Соревнования проходят в Москве.

Marie-Lan Nguyen Яна Егорян

В финальном поединке Егорян победила другую двукратную олимпийскую чемпионку Софию Позднякову со счётом 15:11. Егорян представляет на соревнованиях Московскую область, а Позднякова — Новосибирскую.

Бронзовые медали Спартакиады завоевали Евгения Подпаскова (Москва) и Алина Мосейко (Санкт‑Петербург).

Всего в рамках Спартакиады в фехтовании будет разыграно 12 комплектов медалей в трёх видах оружия.