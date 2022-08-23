Москва, 23 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Согласились бы на сокращение зарплаты ради увеличения числа выходных дней 33% жителей России. Данные опроса приводит РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа. ру».

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Каждый пятый (21%) готов сократить зарплату менее чем на 10%, 10% — на 10-120%, 2% опрошенных — на 20-30% и более. Не желают уменьшать заработную плату ради большего числа выходных 65% граждан.

Достаточно двух выходных дней в неделю 43%. Мечтают отдыхать три дня в неделю 36%. Более трёх выходных нужно 15%. Одного выходного достаточно 6% опрошенных. Не готовы пожертвовать отпуском ради увеличения числа выходных дней 74%.

Опрос проведён в августе 2022 года. Опрошены 3800 работающих граждан всех регионов России.

ИА REGNUM ранее сообщало, около половины жителей России (49%) готовы работать в нерабочие дни.

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