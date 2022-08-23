Хабаровск, 23 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Хабаровск по итогам рейтинга Минстроя РФ оказался в числе лидеров по уровню цифровизации городского хозяйства в категории «Крупные города», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

ILoveKorea Здание администрации Хабаровска и городской думы

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22 августа замминистра ЖКХ Хабаровского края Станислав Кондаков вручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку награду Минстроя РФ — специальный кубок.

«В 2020 году Хабаровск занимал 22 место, в прошлом — 18-е, теперь — 8-е. Вы уверенно идёте вперёд. Думаю, что в скором времени вы будете в тройке лидеров среди городов России», — сказал Станислав Кондаков.

Исследование велось по 47 показателям, среди которых «умное» ЖКХ, городское управление, транспортная система, туризм и инновации в различных отраслях жизни населённого пункта. Оценивались итоги 2021 года.

Всего в проекте «Умный город» участвовало 203 города. Хабаровск обошел своего ближайшего соседа — Владивосток, который оказался на 24 месте.

Цель рейтинга — показать городам, где они успешно применяют современные сервисы и по каким вопросам им нужно подтянуть показатели.

«Эта награда — итог совместного труда муниципалитета и правительства Хабаровского края. Рост нашего города в рейтинге говорит об эффективности применения в городе передовых инженерных и цифровых решений в рамках реализации проекта «Умный город», — сказал Сергей Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в рейтинге «IQ городов» Ижевск занял 11-е место в категории «Крупные города», поднявшись на три позиции.