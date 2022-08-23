Нью-Йорк, США, 23 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Рэпер Fetty Wap признал себя виновным в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщил TMZ.

Кадр из интервью для GQ Fetty Wap

Однако, как отмечает издание, рэпер отрицает ранее предъявленное ему обвинение в том, что он хранил огнестрельное оружие. По словам представителя прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка, Fetty Wap грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Ранее рэпер Fetty Wap (Вилли Максвелл II) во время своего выступления ударил фанатку по лицу. Это произошло после того, как она облила рэпера водой.