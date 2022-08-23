Благовещенск, 23 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области наживался на проверках незаконных игорных заведений. За свои действия он ответит в суде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Виталий Аньков Погоны сотрудника МВД

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Мужчина вместе с коллегами проводил проверки не в полном объёме, присваивал себе имущество и оборудование игорных заведений.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 161 УК РФ («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Обвинительное заключение утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Амурской области вынесли приговор бывшему начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.