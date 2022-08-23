Москва, , 10:42 — REGNUM У Молдавии вряд ли после 1 сентября 2022 года появятся деньги, чтобы заплатить за российский газ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, в Газпроме заявили, что российская сторона в исключительном порядке согласилась с просьбой «Молдовагаз» перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года.

«Зачем? После 1.09. у Молдовагаз появятся средства оплатить растущую, в результате таких аттракционов невиданной щедрости в адрес совершенно недружественной нам страны, задолженность? Которая и так составляет около 700 млн. долларов», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

Также депутат усомнился, что в подобном шаге есть что-то, что решает политические задачи России по защите населения Приднестровья.

«Может ли платежная политика в отношении просрочки платежей со стороны наших граждан, часть из которых находится в не самой хорошей платежеспособной форме в непростых текущих условиях, быть такой же мягкой, как к молдаванам?», — добавил Селезнев.

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