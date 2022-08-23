Белгород, 23 августа 2022, 10:56 — REGNUM Центр госпитальной педагогики откроется 1 сентября в детской областной больнице в Белгороде. Об этом 23 августа в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Учебный центр расположен в отделении онкологии и гематологии и предназначен для детей, которые из-за болезни вынуждены длительное время находиться в лечебном учреждении.
В отделении отремонтировали учебные классы и закупили новое оборудование. Центр госпитальной педагогики также обеспечен доступом к цифровым сервисам.