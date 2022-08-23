Белгород, , 10:56 — REGNUM Центр госпитальной педагогики откроется 1 сентября в детской областной больнице в Белгороде. Об этом 23 августа в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Благоустройство территории детской городской клинической больницы (ДГКБ) № 9 им. Сперанского Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Учебный центр расположен в отделении онкологии и гематологии и предназначен для детей, которые из-за болезни вынуждены длительное время находиться в лечебном учреждении.

«Сейчас набираем педагогов, которые хотят работать по новым методикам. Все наши усилия исходят из желания создать лучшие условия для детей, которым требуется особое внимание. Мы понимаем, что иногда слово педагога лечит лучше, чем самое дорогостоящее медицинское оборудование», — отметил глава региона.

В отделении отремонтировали учебные классы и закупили новое оборудование. Центр госпитальной педагогики также обеспечен доступом к цифровым сервисам.