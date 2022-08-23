Астана, 23 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Прогнозируемый объём урожая зерновых в 2022 году в Казахстане ожидается выше, чем среднегодовые показатели для страны. Об этом 22 августа заявил на совещании премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Admoblkaluga.ru Уборка зерновых.

«В этой связи главная задача министерства сельского хозяйства и акиматов — своевременное и качественное проведение уборки», — отметил глава правительства.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в этом году посевные площади увеличили на 387,1 тыс. га до 23,4 млн га. Сбор урожая начался, обработано 13,9% площадей, намолочено 3,3 млн тонн зерна.

Отмечается, что Казахстан должен обеспечить себя зерном за счёт урожая.