Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурге начали вакцинировать против гриппа. О старте прививочной кампании 23 августа в своём Telegram-канале сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

Северная столица получила первую партию вакцин «Совигрипп» 17 августа. Для того, чтобы прививать взрослых, в городе имеется 418 740 доз. Они уже поступили в медицинские организации.

«В этом году в рамках национального календаря профилактических прививок мы планируем вакцинировать против гриппа 3 миллиона 250 тысяч человек, в том числе 510 тысяч детей. Это 60% от численности населения Петербурга», — говорится в сообщении чиновника.

В Петербурге напоминают о важности вакцинации от гриппа. Гражданам рекомендуют привиться до начала сезонной циркуляции вируса.