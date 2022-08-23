Грозный, 23 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В каждом субъекте РФ должен быть создан резерв из числа добровольцев, готовых принять участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации бывш. УССР. Тогда неравнодушным гражданам России незачем будет ехать в Чечню, чтобы вступить в батальоны защитников Родины и после необходимой подготовки отправляться на защиту интересов государства. Позаботиться о создании такого резерва должны главы субъектов РФ, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Mil.ru Рамзан Кадыров

«Мы все сегодня должны быть едины как никогда — от глав субъектов до бизнес-элит. <…> Не надо ждать, пока твое Отечество будет испытывать недостаток в ресурсах. Это относится и к нам всем — главам регионов. Необходимо в судьбоносные для государства моменты самим проявлять инициативу, не дожидаясь отмашки сверху, брать ответственность на себя. Уже сейчас должны были быть готовые резервы добровольцев в каждом субъекте. В любом уголке России десятки тысяч желающих, но если власти на местах не создают и не объявляют о подготовленных площадках для набора, то люди не знают, где им элементарно записаться в резервы. В том числе и поэтому все едут к нам. Но извините, не только через Чеченскую Республику должны отправлять добровольцев», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что патриоты Отечества в настоящее время проделывают огромный путь и тратят немалые средства на дорогу, чтобы прибыть в Чечню и отсюда после специальной подготовки отправиться в составе добровольческих отрядов в Донбасс.

«Они же не ради себя туда едут, а в интересах Отчизны. Надо, не ослабляя внутреннюю политику в регионах, властям на местах создавать условия для набора добровольцев у себя в регионах и активно способствовать скорейшему победному завершению СВО», — призвал своих коллег по губернаторскому корпусу Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей крупного бизнеса оказать помощь в проведении спецоперации, делясь своими доходами.