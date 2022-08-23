Севастополь, , 10:40 — REGNUM Более двух миллиардов рублей будет направлено на проведение реконструкции улицы Капитанской в Севастополе. Соответствующее распоряжение было утверждено 22 августа, сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект намерены реализовать в рамках мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941–1942 гг.» на мысе Хрустальном.

Губернатор Михаил Развожаев, комментируя решение, отметил, что Мыс Хрустальный становится культурной точкой притяжения для жителей и гостей Севастополя, а Капитанская улица — важной городской артерией.

«Капитанская становится важной городской артерией. Улица требовала не просто ремонта, а по сути нового строительства с учётом увеличивающейся транспортной нагрузки», — подчеркнул губернатор.

Объём финансирования составит более двух миллиардов рублей. Реконструкция, в частности, предполагает полную перекладку всех коммуникаций, в том числе ливневой канализации.

Отметим, что, по данным местных СМИ, работы по реконструкции улицы Капитанской запланированы на 2022–2023 годы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале августа с ходом работ на Мысе Хрустальном ознакомился заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он дал поручение наращивать темпы строительства.