* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:40 — REGNUM Министерство высшего образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что назначит имама и проповедника в каждый государственный университет в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

22 августа министерство объявило конкурс на должности имамов и проповедников в ряд государственных университетов, в том числе Кабульский.

От кандидатов требуется иметь «твердую веру и достаточный опыт», знания и опыт в таджвиде (правило орфаоэпического чтения Корана) и преподавания религиозных наук.

Абдул Баки Хаккани, министр высшего образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил, что в 17 государственных университетах созданы шариатские факультеты.

Он также добавил, что количество часов предмета исламской культуры в вузах увеличено с 18 до 24.