Екатеринбург, 23 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Власти уральских регионов должны проработать организационные моменты перед началом нового учебного года. Действия властей проконтролируют главные федеральные инспекторы Уральского федерального округа, сообщили журналистам в пресс-службе полпредства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«День знаний должен стать праздником для каждого школьника УрФО. От нас зависит, с каким настроением ребята начнут учёбу», — обратился уральский полпред Владимир Якушев к федеральным инспекторам. Полпред также подчеркнул важность начала учебного года без сбоев.

Особое внимание было уделено вопросу обучения детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. По словам Якушева, семьям, перебравшимся в регионы УрФО из Донбасса, должна оказываться всесторонняя поддержка. Федеральные инспекторы продолжают контролировать условия в пунктах временного размещения и помогать беженцам решать проблемные вопросы.