Обнинск, Калужская область, , 11:00 — REGNUM На Обнинском научно-производственном предприятии Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (Госкорпорация Ростех) заместили продукцией собственного производства импортные материалы, которые использовались в изготовлении обогреваемого остекления для кабин локомотивов. Об этом 23 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

В Обнинске импортозаместили производство обогрева стёкол для кабины локомотива technologiya.ru

«Технология» в сжатые сроки наладило выпуск электрообогреваемых стекол, обеспечив бесперебойные поставки продукции для железнодорожного транспорта. Нагревательным элементом остекления (триплекса), установленного в кабине локомотива, выступает токопроводящее покрытие — тончайшая пленка оксида металла, нанесенная на поверхность одного из стекол. При подаче питания она равномерно обогревает всю конструкцию без появления горячих, холодных зон и оптических искажений даже при сложной геометрии остекления. Стекла с уже нанесенным токопроводящим покрытием в последние годы поставлялись из-за рубежа. Токопроводящие покрытия ОНПП «Технология» дают возможность широкой вариативности мощности обогрева, что делает работу машиниста безопасной и комфортной даже в самых суровых погодных условиях. Остекление оснащено датчиком контроля температур и бесконтактным термоэлектрическим регулятором для поддержания заданной температуры.

«В сложившихся экономических условиях возникла необходимость в создании производства полного цикла изделий остекления для кабин локомотивов. Мы в кратчайшие сроки наладили процесс нанесения токопроводящих покрытий, обеспечив бесперебойные поставки изделий конструкционной оптики для новых отечественных локомотивов и ремкомплектов для эксплуатирующейся техники», — отметил Андрей Силкин.

Предприятие «Технология» из Обнинска в настоящее время является отечественным лидером в сфере разработки и серийного выпуска остекления для кабин локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, путевой техники и вагонов метро, занимая более 70% российского рынка этой высокотехнологичной продукции.

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