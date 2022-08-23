Москва, 23 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, сообщил 23 августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят», — написал он в телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что «никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию», а в НАТО киевский режим «теперь никто не примет».

«В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но [киевский режим], простимулированный западными деньгами и ракетами, от него отказался. Так что с гарантиями очень кисло», — добавил он.

Медведев также отметил, что киевский режим понимает, что именно для него никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому со товарищи даже США не предложат.

«Нет смысла. Сейчас на [территории бывш. УССР] зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную [киевскую] тему в сортир истории вместе с её фигурантами», — заключил Медведев.