Петропавловск-Камчатский, , 10:37 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов 23 августа ознакомил представителей общественных организаций и депутатов с концепцией плана долгосрочного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Глава региона уверен, что на практике мастер-план позволит раскрыть потенциал столицы региона.

«Отвечая на вопрос, чего не хватает в Петропавловске-Камчатском, я часто говорю себе, что не хватает именно согласованной, понятной и реализуемой на практике стратегии долгосрочного видения развития города. Сегодня я хочу поделиться концептуальными подходами к стратегическому мастер-плану. Нам ещё предстоит всем вместе, если концепция будет принята, наполнить её уже конкретным содержанием. Считаю важным обсудить данные концепции для того, чтобы в следующем такте, который займет около года, мы уже подготовили мастер-план», — сказал Владимир Солодов.

Развитие Петропавловска-Камчатского и Елизово по мастер-плану предусмотрено как единой агломерации.

Запланировано изменение пространственной структуры агломерации и создание условий для успешного экономического роста города. Природные достопримечательности — сопки и океан — должны стать доступными для горожан и туристов. Мастер-планом предусмотрено комплексное развитие существующей и новой застройки.

По поручению Владимира Солодова глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин должен детально обсудить концепцию мастер-плана с жителями города.

«После этого нам предстоит перенести подходы на конкретные планировочные решения, конкретные проекты реализации благоустройства городской среды и жилых строений и, конечно же, работа с федеральными органами власти по привлечению бюджетного финансирования для реализации этого проекта долгосрочного преобразования Петропавловска-Камчатского и строительства той среды, которую ждут от нас жители», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ и Магадан набрали наивысшие оценки разработанных мастер-планов и получили возможность представитель их перед президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ-2022.