Сирия, 23 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. База оккупационного контингента армии США в Сирии «Аль-Танф» подверглась атаке с воздуха второй раз за неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Как сообщает Shafaq, ночью 22 августа неизвестный беспилотник попытался приблизиться к базе, но был сбит на подлёте. Ровно за неделю до инцидента — 15 августа — база была атакована беспилотником-камикадзе, выпущенным с территории Ирака.

По данным журналистов, за нападениями стоят военизированные группировки мусульман-шиитов, получающих поддержку со стороны Ирана. Целями нападений становятся объекты армии США, военные конвои, а также базы поддерживаемых американцами боевиков из группировки «Магавир-ат-Таура».