Пекин, 23 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Два из недавно введенных в строй китайских больших эсминцев типа 055 водоизмещением более 10 000 тонн «Аньшань» и «Уси» недавно провели серию учений, включающих в себя широкий спектр учебных задач. Аналитики предполагают, что они присоединятся к остальным кораблям в операциях по прорыву цепи островов в дальнем море вблизи Японии и патрулированию вблизи Аляски. Об этом сообщает The Global Times.

(сс) 星海军事 Эскадренные миноносцы типа 055

«Аньшань» и «Уси» являются большими эсминцами типа 055. По словам аналитиков, эсминцы оснащены 112-ячейными ракетными установками вертикального пуска и обладают способностью получать чёткую ситуационную осведомленность, что делает его их одними из самых мощных военных кораблей в мире.

«В ходе учений были отработаны десятки учебных задач, в том числе маневрирование в строю, смена строя, боевые стрельбы из главного орудия как в дневное, так и в ночное время по целям на море и на суше, совместная противовоздушная оборона, противолодочная борьба, разведка и контрразведка, защита от торпед, совместный поиск и спасение, а также координация с корабельными вертолётами», — указано в сообщении.

Два первых больших эсминца типа 055 «Наньчан» и «Лхаса» провели учения в море, где они прорвали первую цепь островов. «Наньчан» проплыл мимо американского штата Аляскав 2021 году, а «Лхаса» сделала полный круг вокруг Японии в июне этого года.

Ожидается, что «Аньшань» и «Уси» последуют за «Наньчаном» и «Лхасой» в аналогичных миссиях, как только они достигнут боеспособности.

Отметим, что эскадренные миноносцы типа 055 — серия китайских больших ракетных эскадренных миноносцев 4 поколения. Закладка первого корабля состоялась 27 декабря 2014 года. Назначением кораблей является обеспечение и усиление зональной ПРО, ПВО и ПЛО китайских корабельных ударных групп, в том числе авианосных соединений.

РанееИА REGNUM сообщало, что Зеленодольский завод имени А. М. Горького 10 августа отправил малый ракетный корабль (МРК) проекта 21 631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в г. Кронштадт, где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний.

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