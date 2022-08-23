Москва, , 10:35 — REGNUM Для киевского режима не может быть никаких гарантий безопасности, и он это понимает. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«И последнее. Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей [бывш. УССР]) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может», — написал Медведев.

По его словам, «гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат», поскольку это бессмысленно: «Сейчас на [территории бывш. УССР] зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя».

В этой связи, подчеркнул Медведев, «новая команда без колебаний сольёт» коррупционную тему киевского режима «в сортир истории вместе с её фигурантами».