Лондон, 23 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Великобритании у бизнеса нарастает ощущение кризиса, так как приближается традиционная дата обновления контрактов с фиксированной ценой — 1 октября. Аналитическая компания Cornwall Insight отмечает, что предприятия, перезаключившие двухлетний контракт, могут столкнуться с пятикратным ростом расходов. Тех же, кто продлевает контракт ежегодно, ждет двукратный рост счетов, которые уже удвоились по сравнению с предыдущим годом. Об этом 23 августа сообщает Financial Times.

Фунт Стерлингов

Для малых и средних компаний, на которые приходится три пятых рабочих мест в Великобритании, это будет ценовым шоком. При этом бизнес-потребители, даже микропредприятия с числом сотрудников менее 10 человек, не защищены предельным уровнем цен на энергоносители, в отличие от домохозяйств, хотя по своей структуре и численности они больше похожи на семьи, чем на столпы экономики.

Без достаточным мер поддержки малого и среднего бизнеса Великобритания в условиях энергетического кризиса может потерять жизнеспособные предприятия и рабочие места.

По прогнозу Федерации малого бизнеса, около 14% предприятий ожидают, что им придется сократить или вовсе прекратить свою деятельность. Другие бизнес-группы сообщают о снижении уверенности в том, что растущие расходы удастся переложить на плечи клиентов или каким-то образом абсорбировать. Инвестиционные планы откладываются в долгий ящик.

Правительство уже предложило сократить расходы для примерно 300 крупных предприятий в энергоемких отраслях, предоставив им более щедрые льготы. Однако малому и среднему бизнесу тоже требуется поддержка государства. Некоторую поддержку могло бы дать им снижение ставок НДС на счета за электроэнергию.