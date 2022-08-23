Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM Первый эпизод сериала «Дом дракона» привлёк в день премьеры 9,99 млн зрителей на каналах HBO и HBO Max. Об этом 23 августа пишет Variety, ссылаясь на данные Warner Bros. Discovery.

Рис Иванс в роли Отто Хайтауэра Цитата из т/с «Дом дракона»

Как отмечает издание, в это число вошли трансляции на телеканале, а также просмотры на цифровой площадке в ночь премьеры (с 21 на 22 августа 2022 года). Согласно данным, «Дом Дракона» привлёк самую большую аудиторию в истории телеканала HBO.

Ранее программа для просмотра видео Samba TV предоставила данные по просмотрам первой серии шоу — в премьерный день эпизод посмотрели 2,6 млн хозяйств. Сервис учитывал только те просмотры, которые были осуществлены с помощью Smart TV.

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