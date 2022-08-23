Париж, , 10:33 — REGNUM По словам министра внутренних дел Франции, количество операций, проведенных против городских мотогонок, выросло на 196% по сравнению с предыдущей неделей, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На прошлой неделе, с 15 по 21 августа 2022 года, «было проведено 8613 операций по борьбе с родео, арестовано 586 человек, изъято 342 транспортных средств». Такие данные привел министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Министр заявил о «рекорде» и приветствует «полицейские силы за их решительные действия». Количество арестов, по словам главы МВД Франции, выросло на 73%, а число изъятых двухколесных транспортных средств — на 118%.

С начала 2022 года было проведено 16 000 полицейских операций на городских родео, арестовано более 2200 человек и конфисковано 1800 скутеров и мотоциклов. Эти цифры уже намного превысили показатели 2021 года: 1345 арестов и 1200 единиц автотранспорта.