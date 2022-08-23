Токио, 23 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Российский посол в Токио Михаил Галузин призвал власти Японии прекратить «демонтаж российско-японских связей», невыгодный для них самих. Его заявление по поводу решения правительства Японии продолжить санкционное давление на Москву опубликовано 23 августа в телеграм-канале посольства.

Tokyo.mid.ru Посол РФ в Японии Михаил Галузин

По словам дипломата, введение Японией санкций в связи с проведением российской спецоперации на территории бывш. УССР — «шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный». На ход спецоперации это решение не повлияет, российская экономика все рестрикции выдержит.

«А вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, ещё более отдаляет», — подчеркнул Галузин.

Посол России призвал японскую сторону «к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии».

На министерском заседании в Токио 22 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил продолжать в отношении России «дипломатическое реагирование», включая санкционный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония ввела несколько наборов ограничительных мер в отношении России из-за ситуации в бывш. УССР.

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