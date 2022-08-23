Кабул, 23 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о создании управления женщин-проповедниц в рамках министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

Мохаммад Садик Акиф, пресс-секретарь министерства, заявил, что это ведомство будет работать в сфере направления женщин на «правильный путь». По его словам, женщины-проповедницы (мухтасибы) этого ведомства будут «исправлять женщин», давать им советы и направлять.

О хиджабе он сказал: «Одежда не должна быть обтягивающей, узкой и сшитой из тонкой материи и не должна быть похожа на одежду, которую носят немусульманки; это и есть хиджаб».

Представители министерства заявили, что приказ о ношении хиджаба был реализован правильно, и, по их мнению, его результаты хорошо видны в обществе.

Также представители министерства, участвовавшие в программе «Подотчётность перед нацией», заявили, что к настоящему времени уволено около 900 сотрудников силовых структур движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абдул Рахман Мунир, заместитель главы министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, заявил по этому поводу: «Из рядов движения были исключены несовершеннолетние, пристрастившиеся к наркотикам и бреющие бороды».

На фоне того, что было объявлено о создании управления женщин-мухтасибов, ряд правозащитников резко критикует существование и деятельность министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока и заявляют, что это министерство сыграло решающую роль в введении ограничений для женщин и нарушении индивидуальных свобод граждан.