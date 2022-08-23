Казань, , 10:55 — REGNUM В городе Альметьевске 41-летний индивидуальный предприниматель пострадал от мошенников, совершая покупку в интернете. Мужчина перечислил продавцу более 1,8 млн рублей, а товара так и не дождался, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Из соцсетей бизнесмен узнал о продаже металлических изделий с хорошей скидкой. Он связался с продавцом и узнал, что склад находится в Астраханской области и возможности доставить товар покупателю нет.

На платном сайте грузоперевозок мужчина оставил заявку о транспортировке груза в Лениногорск. Вскоре поступило предложение и предприниматель оплатил перевозку груза. Он попросил предоставить ему видеоотчет с загрузкой труб. Ему отказали в требовании по причине отсутствия интернета.

Пострадавший все же перечислил более 1,85 млн рублей. Через несколько часов позвонил якобы водитель и сказал о поломке автомобиля. На вопрос о населенном пункте, где он сломался, мужчина ответа не получил.

После этого предприниматель обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, в августе 2021 года житель Казани пытался купить в интернете трактор. После перевода 700 тыс. рублей мошенники перестали выходить с ним на связь.

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