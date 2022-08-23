Ульяновск, , 10:31 — REGNUM Жителю Димитровграда Ульяновской области вынесен обвинительный приговор за ложное сообщение об акте терроризма: он заявил о якобы готовящимся взрыве в административном здании города. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 50-летний житель Димитровграда. Правоохранители установили, что 4 апреля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил с таксофона на номер единой диспетчерской службы Димитровграда и сообщил о готовящемся взрыве в одном из административных зданий города.

В результате обследования здания опасных предметов не обнаружено. Мужчину задержали в ходе совместных мероприятий сотрудники полиции, следственного комитета и ФСБ.

Суд признал жителя Димитровграда виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему назначено 1,5 года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее по аналогичной статье было заведено уголовное дело в отношении 39-летней ульяновской предпринимательницы. Следствие считает, что она позвонила на номер «112» и сообщила о взрывном устройстве, якобы заложенном в нотариальной конторе.

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