Сеул, , 10:34 — REGNUM В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Китаем неприязнь южнокорейцев к Поднебесной, похоже, приближается к своему пику. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на исследовательскую компанию Hankook Research.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 18 июля среди 1000 человек, Китай стал второй наименее популярной страной среди пяти стран — США, Японии, КНДР и России.

В ходе опроса жители страны высказали свое мнение по отношению к пяти странам. Известно, что больше всего теплых чувств жители Южной Кореи питают к США (59%). За ними следуют КНДР (29,4%), Япония (29%), Китай (23,9%) и Россия (23,3%).

Согласно результатам опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research, жители Южной Кореи испытывают «исторически высокую» неприязнь к Китаю.

Эксперты отметили, что негативное отношение к Китаю в Южной Корее наблюдалось и ранее. Ярким тому примером являются события 2017 года, когда Сеул решил установить на своей территории систему ПРО THAAD. На данное решение Пекин ответил бойкотом товаров южнокорейского производства, что, в свою очередь, повысило уровень неприязни южнокорейцев к этой стране до 80%.