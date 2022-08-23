Москва, , 10:30 — REGNUM Представители киевского режима пытаются найти для себя «гарантии безопасности» в контексте будущего. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев в Казани Фото предоставлено пресс-службой главы республики

«Киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят», — написал Медведев.

Он назвал очевидным тот факт, что «никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию».

Также, по мнению Медведева, в НАТО киевский режим теперь «никто не примет»: «В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции».

Зампред Совбеза РФ отметил, что гарантии безопасности «мог дать только договор с Россией», однако киевский режим, простимулированный западными деньгами и ракетами, от него отказался: «Так что с гарантиями очень кисло».