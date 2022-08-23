Березники, Пермский край, 23 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу возле жилого дома. Кадры появились в соцсети. Пользователи сообщают, что мужчина служит в полиции.

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В ГУ МВЛ по региону журналистам подтвердили информацию о полицейском-дебошире, подчеркнув, что сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу находился вне службы. Проводится проверка. По её результатам будет принято решение.

Инцидент произошёл 22 августа. Возле дома № 70 по проспекту Ленина в Березниках между двумя мужчинами на бытовой почве возникла ссора. Один из участников конфликта брызнул в лицо другому из газового баллончика. В ответ оппонент нанёс удары по автомобилю, а затем выстрелил в обидчика дважды из травматического пистолета. Раненый мужчина обратился за мед помощью. Ему назначено амбулаторное лечение. Стрелок задержан, сообщили в полиции.

По данным портала v-kurse.ru, полицейский не поделил ребёнка с бывшей супругой. Женщина хотела забрать ребёнка, однако экс-муж со своей любовницей в грубой форме ей отказал. По словам очевидцев конфликта, сосед полицейского вмешался в разговор, и мужчине это не понравилось.