Кемерово, , 10:29 — REGNUM Жители Кемеровской области помогут детям Горловки собраться в школу. Также в регионе организовали сбор тёплых вещей, связанных своими руками, и средств на восстановление разрушенной инфраструктуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к инициативе Союза женщин Кузбасса по сбору средств для подговки детей Горловки к 1 сентября подключились общественные организации, предприятия и различные учреждения. В посылках из Кемеровской области в Горловку отправятся книги, ранцы с необходимыми школьными принадлежностями, обувь, одежда, игрушки. В каждую коробку вложены письма кузбассовцев детям Донбасса.

А жители Ленинска-Кузнецкого присоединились к акции «Бабушкина забота». Они собрали для жителей ДНР и ЛНР носки, рукавицы, кофты, палантины и другие теплые вязаные вещи — всего 20 коробок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кузбасские специалисты готовят предложения по восстановлению промышленности и нормального рабочего ритма жизни Горловки.