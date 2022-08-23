Москва, 23 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Рост мировых цен на кофе по причине неурожая в Бразилии будет сопровождаться адекватным ростом цен и в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кофе

«Сокращение урожая в связи засухой, заморозками и другим причинам в Бразилии, которая занимает около 27% рынка российского кофе, может привести к дефициту кофе на мировом рынке и росту цен на него, в том числе в России, — сказал Рамазанов. – Российские импортеры могут частично компенсировать сокращение поставок кофе из Бразилии поставками из Вьетнама, который занимает более 33% российского рынка кофе, и других стран. Однако, учитывая глобальный характер взаимодействия участников мирового рынка кофе, российским импортерам будет сложно беспрепятственно перетягивать поставщиков кофе на свою сторону».

При этом, как уточнил Рамазанов, дефицита кофе в 2022 году в России ожидать не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что из-за засухи в Бразилии кофе может резко подорожать во всем мире.