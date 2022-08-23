Москва, 23 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Военные учения в Центральной Азии нужны США для ознакомления с потенциальным театром военных действий, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев Николай

Речь идет об учениях «Региональное сотрудничество — 2022», которые стартовали в начале августа в Таджикистане.

«Хотел бы напомнить партнерам, что подобные мероприятия нужны американцам в первую очередь для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия», — сказал на встрече с коллегами по ШОС .

Он также выразил надежду, что страны — члены ШОС осознают, какие чрезвычайно высокие риски для их безопасности представляют инициативы США.