Бенгази, Ливия, 23 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Неизвестный беспилотник сбит силами ПВО Ливийской национальной армии в районе города Бенгази на севере страны.

Afspc.af.mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

Как сообщает Fawasel, изначально предполагалось, что в окрестностях Бенгази был сбит частный самолёт, принадлежащий нефтедобывающей компании Aeabian Gulf Company. Однако в министерстве нефти и газа Ливии опровергли данную информацию.

Затем СМИ сообщили, что в районе Бенгази был сбит военно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, обломки которого упали в море.

Предположительно, беспилотник принадлежал ВВС США или Италии, которые активны в ливийском небе. Ранее беспилотники данной модели неоднократно сбивались ливийскими силами ПВО.