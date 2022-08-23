Мадрид, 23 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Член ЭТА Гарикоч Аспиасу Рубина, также известный как Чероки, прибыл в Испанию после того, как был передан испанским правоохранительным органам французской стороной. Об этом пишет агентство EFE.

Efraimstochter Флаг Испании

Выдача Чероки была произведена для рассмотрения дела в Национальном суде Испании за нападение, совершенное в Бильбао 12 января 2002 года с использованием заминированного автомобиля и причинившее материальный ущерб.

По словам источников агентства в полиции, охрану представителя ЭТА взяла на себя Национальная полиция, которая доставит его в тюрьму Сото-дель-Реаль в Мадриде.