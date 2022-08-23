Якутск, , 10:26 — REGNUM В труднодоступной местности в Якутии обнаружили детали ракеты-носителя. Его распилили и вывезли для утилизации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в службе спасения региона.

Обломки ступени ракеты Vsatinet

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«Произведена распиловка фрагмента, а также эвакуация при помощи вертолёта. Продолжается поиск остальных фрагментов», — отметил старший группы спасателей Службы спасения Якутии Максим Колесов.

Транспортировку детали осложнили погодные условия, также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, отделяющиеся части ракет, которые отправляют с космодрома «Восточный», падают в Кобяйском и Алданском районах Якутии. Их транспортировка осложняется тем, что части большие, и транспортировать их приходится издалека.