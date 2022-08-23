Париж, 23 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Производство зерновой кукурузы во Франции в августе упало на 18% из-за исторической засухи и череды периодов сильной жары, передает BFM TV со ссылкой на министерство сельского хозяйства Франции.

Марина Каширская ИА REGNUM Урожай

«Для полевых культур исключительные климатические условия привели к беспрецедентному неравенству в урожайности. Однако качество французского урожая 2022 года позволит оправдать ожидания рынка», говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном после третьего заседания комитета по мониторингу ситуации, связанной с засухой.

«Производство подсолнечника будет стабильным», — добавил министр Марк Фено, отметив, что «для злаков (пшеница, ячмень) урожай также в целом стабилен».

«Что касается кукурузы, то на сегодняшний день, август 2022 года, мы наблюдаем падение производства более чем на 18% по сравнению с прошлым годом», — отметил Марк Фено.

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета объявил о ряде мер, призванных облегчить жизнь фермеров, в том числе об увеличении помощи с середины октября до 1,5 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, индустрия шампанского во Франции ожидает исключительного урожая осенью.