Енисейский район, Красноярский край, , 10:22 — REGNUM В Енисейском районе Красноярского края по подозрению в угонах четырёх и повреждении шести легковых автомобилей задержали 19-летнего жителя Кемеровской области. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

У паромной переправы Марина Каширская © ИА REGNUM

С сообщением о том, что в районе паромной переправы через Енисей неизвестным были повреждены несколько автомобилей, в дежурную часть МО МВД России «Енисейский» 20 августа обратились жители посёлка Подтёсово.

пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю «На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность молодого человека. Им оказался 19-летний житель Кемеровской области. Полицейским удалось установить, что в эту ночь он совершил угон четырёх автомобилей местных жителей».

Подозреваемый пояснил следователям, что угнать чужую машину, чтобы вернуться в родную Кемеровскую область, он решил после употребления спиртного.

Первый автомобиль с ключами в замке зажигания он обнаружил у дома одного из жителей Подтёсово. Проехав незначительное расстояние, он съехал в яму, где машину бросил и подобным образом завладел вторым автомобилем, на котором смог доехать только до забора одного из домов посёлка. На третьем автомобиле, тоже оставленным на ночь открытым и с ключами, юноша смог добраться до паромной переправы, но не справившись с управлением съехал в Енисей.

Доплыв до берега, он попытался угнать на паромной переправе очередную машину, «но, совершая маневры, повредил ещё два впереди стоящих автомобиля и был задержан до приезда полиции гражданами, ожидавшими паром».

Протрезвевший молодой человек полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику, проявившему такую целеустремлённость, грозит до пяти лет лишения свободы или штраф от 120 тысяч рублей.

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