Тула, 23 августа 2022, 10:20 — REGNUM Особый противопожарный режим вводится в Тульской области с 23 августа. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
С предложением о введении особого режима выступило ГУ МЧС по региону в связи с аномально жаркой и сухой погодой, которая ожидается в ближайшую неделю на территории региона.
Добавим, что за неделю с 15 по 21 августа в Тульской области было зафиксировано семь термоточек, природных пожаров в регионе с начала пожароопасного сезоне не регистрировалось.
Как сообщало ИА REGNUM, с масштабными природными пожарами вот уже несколько суток борются в соседней Рязанской области. Дым от рязанских пожаров дошёл до Москвы.