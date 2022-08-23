Тула, 23 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим вводится в Тульской области с 23 августа. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

С предложением о введении особого режима выступило ГУ МЧС по региону в связи с аномально жаркой и сухой погодой, которая ожидается в ближайшую неделю на территории региона.

«Для предотвращения возникновения крупных природных и техногенных пожаров на время действия режима предусмотрен ряд ограничений, основные их которых — ограничение посещений лесов и запрет на поджигание сухой травы, разведение костров и сжигание мусора. Главам администраций муниципалитетов поручено перевести силы, привлекаемые к тушению пожаров, в режим повышенной готовности», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Добавим, что за неделю с 15 по 21 августа в Тульской области было зафиксировано семь термоточек, природных пожаров в регионе с начала пожароопасного сезоне не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, с масштабными природными пожарами вот уже несколько суток борются в соседней Рязанской области. Дым от рязанских пожаров дошёл до Москвы.