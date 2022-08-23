Донецк, 23 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Военкор Александр Сладков в своем телеграм-канале показал кадры пленения нескольких солдат ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

Между участниками происходит следующий диалог: «Где третий? — Он ранен, нужна помощь. Можете помочь?».

«Поможем, братуха, поможем обязательно», — отвечает служащий ВС России солдату ВСУ.

Пока киевские политики, подобно послу в Казахстане, говорят о необходимости убивать русских «чем больше, тем лучше», наши военные делают всё, чтоб не убивать солдат ВСУ, их уговаривают сдаваться в плен, чтобы остаться в живых, отметил Сладков.