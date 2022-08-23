Магадан, 23 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Магаданской области на федеральной автодороге Р-504 «Колыма» ведутся работы на участках общей протяженностью в 141 км. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 61,2 км. Кроме того, будут открыты два моста через реку Ола и ручей Спорный, а также проложат шесть водопропускных труб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Читайте также: В Уральском ФО назвали лидеров по ремонту и строительству дорог

На ремонт ФАД «Колыма» в 2022 году из федерального бюджета выделено 5,5 млрд рублей — на 2 млрд больше, чем в 2021 году. Работы ведутся на 18 объектах.

«В 2023 году планируется начать работы на участке от 1869 км до 1831 км. Основная задача на ближайшее время — это устройство капитального покрытия на Р-504 «Колыма» до примыкания автодороги к посёлку Талая», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном округе уложено уже 50% асфальта от запланированного.