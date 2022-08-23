Томск, , 10:19 — REGNUM В хозяйствах Томской области по состоянию на 1 августа поголовье крупного рогатого скота составило 71,9 тыс. голов, свиней — 268,6 тыс., птицы — 4593,2 тыс. голов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Свиньи U.S. Department of Agriculture

«По сравнению с 1 августом 2021 года в хозяйствах всех категорий уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на 6,6%, свиней — на 1,1%, птицы — на 2,2%», - отметили в службе статистики.

За семь месяцев 2022 года в регионе произведено на убой 93,6 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. Это на 3,7% больше показателей января-июля 2021 года. Производство молока выросло на 0,2% (до 85,4 тыс. тонн), яиц — на 10,1% (77,1 млн штук).