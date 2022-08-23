Москва, , 10:18 — REGNUM По итогам первого полугодия трудовой коллектив ФосАгро получит повышенную премию за ударную работу.

По 30 тысяч рублей получат все работники Группы «ФосАгро» к Дню горняка, по 10 тысяч — ветераны предприятий. Это результат успешных производственных и экономических итогов деятельности компании в первом полугодии. О принятом решении сообщил генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг.

«По итогам первого полугодия 2022 года достигнуты высокие производственные и финансовые показатели. За каждой производственной победой стоит многотысячный трудовой коллектив компании, профессионализм, дисциплина и ответственность каждого сотрудника», — подчеркнул он в обращении к трудовому коллективу.

Напомним, что на предприятиях компании, которая является лидирующим поставщиком минеральных удобрений на российский рынок, работает более 18 тысяч сотрудников.

Сейчас ФосАгро подводит итоги первого полугодия и демонстрирует высокую производственную эффективность. Все инвестиционные программы реализуются в полном объеме и касаются они как развития рудно-сырьевой базы, так и химических комплексов.

Как отметил в своем докладе на заседании Совета директоров в четверг генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, на реализацию инвестпрограммы в 2022 году будет направлено около 64 млрд рублей, на треть больше, чем в прошлом.

В результате многолетних инвестиций в развитие ожидается, что ФосАгро увеличит объем производства на 3 — 4% по итогам 2022 года, до 10,8 млн тонн.

«Неизменным стратегическим приоритетом ФосАгро остаётся внутренний рынок, на котором в ближайшем будущем планируется реализовывать до 50% нашей продукции. Увеличиваются налоговые отчисления, которые только за I полугодие 2022 года сопоставимы с объёмом выплат за весь прошлый год (39 млрд рублей)», — подчеркнул Михаил Рыбников.

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