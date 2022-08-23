Москва, 23 августа 2022, 10:18 — REGNUM По итогам первого полугодия трудовой коллектив ФосАгро получит повышенную премию за ударную работу.
По 30 тысяч рублей получат все работники Группы «ФосАгро» к Дню горняка, по 10 тысяч — ветераны предприятий. Это результат успешных производственных и экономических итогов деятельности компании в первом полугодии. О принятом решении сообщил генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг.
Напомним, что на предприятиях компании, которая является лидирующим поставщиком минеральных удобрений на российский рынок, работает более 18 тысяч сотрудников.
Сейчас ФосАгро подводит итоги первого полугодия и демонстрирует высокую производственную эффективность. Все инвестиционные программы реализуются в полном объеме и касаются они как развития рудно-сырьевой базы, так и химических комплексов.
Как отметил в своем докладе на заседании Совета директоров в четверг генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, на реализацию инвестпрограммы в 2022 году будет направлено около 64 млрд рублей, на треть больше, чем в прошлом.
В результате многолетних инвестиций в развитие ожидается, что ФосАгро увеличит объем производства на 3 — 4% по итогам 2022 года, до 10,8 млн тонн.
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