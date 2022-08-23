Атланта, США, , 10:18 — REGNUM В США арестовали группу мужчин, которую подозревают в ограблении дома певицы Мэрайи Кэри. Об этом 23 августа пишет TMZ, ссылаясь на источники в полиции.

Мэрайя Кэри Цитата из клипа на песню My All

Согласно данным издания, правоохранительные органы взяли под стражу Джереми Колдуэлла, Терриона Андерсона и Джалена Хаффа в связи с серией ограблений домов. Как рассказали в полиции, группа также имеет отношение к убийству мужчины, который был застрелен во время одного из инцидентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом Мэрайи Кэри в Атланте (США) ограбили в конце июля 2022 года. В это время артистка находилась на отдыхе на Кипре.

Читайте ранее в этом сюжете: Шакира «очень разозлилась» из-за нового романа Жерара Пике