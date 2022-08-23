Москва, 23 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом глава канцелярии польского президента Павел Шрот сообщил 23 августа журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Он отметил, что Дуду пригласил в Киев Зеленский. Помимо переговоров польского лидера с Зеленским, программа визита предполагает обсуждение поддержки киевского режима «в военном смысле, в смысле поставок оборудования», а также поддержки экономической, гуманитарной и политической.

Кроме того, Дуда примет участие в работе саммита «Крымская платформа», добавил Шрот.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Крымская платформа» организован киевским режимом для обсуждения путей «возвращения» российского Крыма. В Кремле это мероприятие характеризуют как антироссийское и чрезвычайно недружественное. Саммит намечен на 23 августа, он пройдёт в режиме онлайн.

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