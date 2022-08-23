Волгоград, , 10:21 — REGNUM Дань памяти жертвам массированной бомбардировки Сталинграда в 1943 году отдают 23 августа в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памяти жертвам Сталинграда Пресс-служба администрации Волгоградской области

В этот день самолёты люфтваффе совершили более двух тысяч боевых вылетов. Авиация фугасными бомбами разрушила половину города, погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Накануне скорбной даты ФСБ России рассекретила архивные документы о бомбардировке Сталинграда.

Мероприятия, посвящённые 80-летней трагедии, пройдут 23 августа во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. Так, губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв и возложил цветы на Мамаевом кургане.