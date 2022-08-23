Ярославль, , 10:53 — REGNUM В Ярославле в 2022 году больше школьников будут учиться во вторую смену. Об этом на общегородском совещании в мэрии города рассказала директор городского департамента образования Елена Иванова.

Школа в Ярославле

Всего во вторую смену в Ярославле будут учиться 15,5 тысяч школьников в 51 школе города — более чем в половине от всех имеющихся.

На 2022-23-й учебные годы численность всех обучающихся в школах составит 69 тысяч 700 человек. Из них первоклассников — 8 тысяч 200 человек, что на 300 человек (или 12 классов) больше, чем в 2021 году.

В детских садах города ситуация обратная — 37 865 человек пойдут в детские сады в 2022 году, что на 2 135 человек меньше уровня прошлого года.

«Количество свободных мест для детей соответствует количеству детей, нуждающихся получению места в детском саду. Впервые за много лет, наверное за десятилетия, мы можем сказать об этом», — заметила Иванова.

Чиновница пояснила, что в ряде районов ситуация с местами в детских садах всё-таки остаётся напряжённой. В частности, речь идёт о Тутаевском шоссе и Красноперекопском районе на улице Посохова.

Отметим, что сейчас в Ярославле строится одна новая школа — на улице Пашуковской. Планируется начать строительство ещё нескольких учебных заведений.