Москва, 23 августа 2022, 10:16 — REGNUM Российская компания VK приобретает 100% Delivery Club и выходит из состава участников совместного со Сбером «О2О холдинга». Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе компании.
В компании уточнили, что VK планирует передать Delivery Club Яндексу в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги второго квартала 2022 года.
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